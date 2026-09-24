Cronaca

TURATE – È stato completamente spento nella notte il vasto incendio che nel tardo pomeriggio di ieri aveva interessato un’azienda agricola di via Como, a Turate, nella zona al confine con Fenegrò. Dopo il lungo lavoro per avere ragione delle fiamme, sono adesso in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo e completare la messa in sicurezza dell’area. Imponente il dispositivo di soccorso predisposto dai vigili del fuoco, con uomini e mezzi arrivati da diversi Comandi della Lombardia. Una delle particolarità dell’intervento è stato l’impiego anche dei droni del Nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto), utilizzati per supportare dall’alto le operazioni.

Sono state complessivamente mobilitate tre autopompe serbatoio dai Comandi di Como e Varese, cinque autobotti pompa – quattro da Como e una da Varese – e due autoscale provenienti da Como e Milano. Da Lecco è giunto anche un carro aria. Sul posto era inoltre presente un funzionario dei vigili del fuoco con il compito di coordinare le operazioni.

L’incendio aveva generato una enorme colonna di fumo, visibile per chilometri: le segnalazioni erano arrivate da Saronno, Gerenzano, Cislago e da altre località lungo la ex statale Varesina, sino all’Alto Milanese.

Secondo le prime informazioni, le fiamme hanno interessato l’azienda agricola dove erano presenti anche animali, oltre a fieno e attrezzature. Gli animali erano stati portati all’esterno e messi al sicuro e non si sono registrate persone coinvolte. Conclusa nella notte la fase più impegnativa dell’intervento, l’attenzione si concentra ora sugli accertamenti necessari a ricostruire l’origine dell’incendio e sulla valutazione dei danni provocati dal rogo.

24092026