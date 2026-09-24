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SARONNO – Musica, cultura urbana e momenti di aggregazione si preparano a cambiare il volto del fine settimana saronnese. Arriva la rassegna Klin X-Large, una “due giorni” itinerante pensata per portare ritmo e socialità in luoghi simbolici della città, combinando intrattenimento di qualità e spirito di comunità.

Il viaggio musicale prende il via venerdì 25 settembre con l’appuntamento Neighbor Groove in piazza Alcide De Gasperi. Dalle 19 all’una di notte, la consolle vedrà alternarsi i Dj Disco Kiki, Pasta e Takeover Marlon, il tutto accompagnato da una sfiziosa proposta food a base di arrosticini per tutta la serata.

Il clou della manifestazione si terrà domenica 27 settembre, dalle 16 alle 23, con l’evento Sunday Service nello scenario d’eccezione della Stazione di Saronno Sud. L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune di Saronno e in collaborazione con Trenord, punta a trasformare un tradizionale luogo di passaggio in un vivo centro di aggregazione giovanile. La colonna sonora del pomeriggio sarà rigorosamente in vinile grazie ai set di Wrng, Pattern, Lu:me e Gondii. A far da cornice alla musica ci saranno una ricca area food & drink e un market dedicato al vintage.

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