Comasco

LOMAZZO – Ultimi appuntamenti con la rassegna culturale “Un’eredità viva a Lomazzo. Francesco Somaini 1926-2005”, in occasione del centenario della nascita dello scultore lomazzese, conosciuto in tutto il mondo. Tra spettacoli, laboratori, danze di comunità, il cortometraggio “Il mondo nuovo”, Lomazzo rende omaggio al suo illustre concittadino con una serie di proposte artistiche e culturali aperte a tutta la cittadinanza. Il ricco programma è coordinato da Comune di Lomazzo e Fondazione Somaini, è curato e realizzato da professionisti del settore culturale e sociale, scelti tra le realtà locali

Fulcro dell’iniziativa è l’installazione nell’area feste di via Cavour 2 dell’opera “Fortunia vincitrice”, scultura in resina nera realizzata tra il 1997 e il 2000 sul tema universale del conflitto tra il bene e il male. La grande scultura è diventata elemento scenico capace di ospitare diverse azioni performative e partecipative, con l’obiettivo di favorire forme di partecipazione attiva.

Spiega Mariangela Vitale, consigliera delegata alla Politiche culturali per il Comune di Lomazzo: “Il valore di questo progetto è prima di tutto nella sua dimensione corale. Diverse realtà del territorio hanno lavorato insieme per mesi, mettendo in comune competenze, idee e linguaggi diversi attorno a un unico tema e alla straordinaria figura di Francesco Somaini. La disponibilità all’ascolto e alla collaborazione ha permesso di costruire non solo un programma culturale, ma un’occasione concreta di lavoro di comunità e per la comunità. Abbiamo coinvolto associazioni, professionisti, artisti, cittadini e cittadine, creando occasioni per conoscersi, confrontarsi e valorizzare esperienze diverse”.

In questo percorso è stato fondamentale per il Comune il dialogo con la Fondazione Somaini e con la professoressa Luisa Somaini, che hanno accolto e accompagnato le diverse proposte.

Prosegue Vitale: “Francesco Somaini amava relazionarsi con le maestranze locali e con i cittadini. Questo progetto ha raccolto la sua stessa attitudine a creare legami. Gli artisti e le realtà coinvolte hanno cercato di mettere in relazione le sue opere con il territorio e con chi lo abita, trasformando la cultura in uno spazio di incontro e partecipazione. È questo, per noi, il senso più concreto del fare cultura per una comunità e insieme alla comunità”.

Luisa Somaini, figlia dell’artista e presidente della Fondazione a lui intitolata ricorda il rapporto del padre con Lomazzo: ““Qui vivo in campagna fra moltissimi libri e riviste e la mutevole forma delle foglie, delle piante, della vita animale: un clima che molto giova al mio ricercare e al mio carattere”. Così scriveva Somaini all’amica francese Simone Frigerio nel 1952, critico d’arte e collezionista. Mio padre aveva, infatti, scelto già nei primi anni Cinquanta di stabilirsi a Lomazzo, suo paese natale, abitando nella dimora di famiglia, acquistata dal nonno industriale e uomo politico nel 1907, e di operare nell’atelier dove lavorerà tutta la vita, progettando sculture monumentali installate in Italia e all’estero e valendosi di aiuti e maestranze locali. È una scelta, la sua, che ha radici profonde, dettata probabilmente dal desiderio di ripartire, mettendosi perfettamente in asse con la propria storia personale: un vero e proprio ritorno alla “terra madre” per potersi concentrare totalmente sul suo lavoro”.

I prossimi eventi si terranno nel fine settimana. Venerdì 25 settembre, alle 16.30, nell’area feste si terrà il laboratorio “Arte e città: lo sguardo dei cittadini”, a cura di Luminanda e di Ecofficine. Un’attività partecipativa che inviterà il pubblico a immaginare una nuova idea di città a partire dalle opere di Francesco Somaini (per prenotazioni: [email protected]).

Sabato 26, alle 17, prenderà vita dall’Arco della Pace in via Milano “Orme di bellezza, passi di memoria”, un percorso itinerante, che si concluderà nell’area feste di via Cavour 2, dedicato alla memoria del villaggio operaio Somaini e alla storia della città. Teatro, danza, musica dal vivo, canto e circo accompagneranno il pubblico lungo un percorso che mette in luce come la nascita del villaggio operaio Somaini abbia trasformato il paese, modificandone abitudini, ritmi di vita, lavoro e relazioni.

Domenica 27, alle 21, sempre all’area feste in prossimità della scultura “Fortunia Vincitrice”, si svolgerà l’esperienza di danza collettiva libera e creativa “Orizzonti prossimi – Danza d’opera”.

In autunno, data e luogo sono ancora da definire, sarà organizzata una mostra di fotografie che ritraggono Francesco Somaini al lavoro, a cura di Luisa Somaini. Le fotografie sono del lomazzese Sergio Palazzi, che ebbe la possibilità di seguire da vicino il lavoro dello scultore. Il vernissage sarà accompagnato da un reading teatralizzato a tema, a cura dell’associazione Helianto. L’associazione culturale Lomazzo Giovanni Paolo II organizzerà un incontro per approfondire i temi della mostra e favorire il dialogo tra artisti, curatori, esperti e cittadini.

La partecipazione agli eventi della rassegna culturale è libera e gratuita. Per informazioni: [email protected].

24092026