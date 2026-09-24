Varesotto

MILANO – Prenderà il via giovedì 1 ottobre in Lombardia la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026/2027. La prima fase sarà riservata alle categorie prioritarie, mentre dal 12 ottobre la vaccinazione gratuita sarà aperta a tutta la popolazione.

Dal 1 ottobre potranno iniziare a vaccinarsi negli ambulatori di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta le donne in gravidanza, i bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni, gli over 60, le persone fragili per condizioni di salute e le categorie professionali per le quali il vaccino è raccomandato, fra cui operatori sanitari, forze dell’ordine e personale scolastico.

Dal 12 ottobre vaccino per tutti

La seconda fase scatterà lunedì 12 ottobre, quando la vaccinazione diventerà gratuita per tutti. Dalla stessa data entreranno nella campagna anche le farmacie, dove potranno vaccinarsi adulti e ragazzi a partire dai 12 anni.

Per quanto riguarda i centri vaccinali, saranno disponibili dal 12 ottobre per i minorenni e dal 26 ottobre per il resto della popolazione.

Le prenotazioni potranno essere effettuate rivolgendosi al proprio medico oppure, a partire dal 1 ottobre, attraverso il portale regionale PrenotaSalute.

«La vaccinazione è uno strumento importante di prevenzione e di protezione, soprattutto per le persone più fragili», ha ricordato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, sottolineando il coinvolgimento nella campagna di medici, pediatri, farmacie e centri vaccinali.

Il 3 ottobre open day a San Siro e in Lombardia

Uno degli appuntamenti principali è previsto sabato 3 ottobre, quando allo stadio di San Siro di Milano si terrà un grande open day vaccinale.

Dalle 9 alle 15, i cittadini a partire dai 12 anni potranno ricevere il vaccino in un’area appositamente allestita all’interno dello stadio, a pochi metri dal campo da gioco. Le prenotazioni saranno aperte dal 25 settembre su PrenotaSalute.

Nella stessa giornata sono previsti open day anche in altre località della Lombardia.

La Regione punta in particolare ad aumentare la copertura fra gli anziani: l’obiettivo indicato dal Ministero della Salute è raggiungere almeno il 75 per cento degli over 65, con il 95 per cento considerato il livello ottimale. Nella precedente campagna in Lombardia erano state somministrate complessivamente 2 milioni e 270 mila dosi, circa 1,3 milioni delle quali agli over 65.

24092026