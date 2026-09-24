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SARONNO – Giovedì 24 settembre, secondo le previsioni di 3B Meteo, sarà una giornata in prevalenza poco nuvolosa, con qualche addensamento in più nelle ore pomeridiane. Non sono previste piogge. Le temperature saranno comprese tra i 14°C della minima e i 24°C della massima. I venti saranno deboli da Nord al mattino e moderati da Ovest-Sudovest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

Il quadro atmosferico resterà quindi stabile e asciutto, anche se il cielo potrà presentare una maggiore variabilità durante le ore centrali. Il dato più evidente sarà il calo delle temperature minime, mentre nelle ore diurne i valori raggiungeranno ancora i 24 gradi.

In Lombardia l’alta pressione continuerà a favorire condizioni generalmente soleggiate. Su basse pianure occidentali, pedemontane, alte pianure, Prealpi, Orobie e Alpi Retiche prevarranno cieli poco o parzialmente nuvolosi, con maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Sulle basse pianure orientali il cielo sarà inizialmente poco o parzialmente nuvoloso, ma la nuvolosità aumenterà dal pomeriggio. Non sono attese precipitazioni sul territorio regionale.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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