Limbiate

LIMBIATE – Nuove modifiche alla viabilità nell’area del Ponte del Canale Villoresi per consentire l’avanzamento dei lavori della nuova metrotranvia Milano-Limbiate. I provvedimenti in vigore da ieri mercoledì 23 settembre e resteranno attivi fino al 29 marzo 2027.

A comunicare i cambiamenti alla circolazione è stato il Comune di Limbiate, che ha invitato gli automobilisti a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea presente nella zona interessata dal cantiere.

Ponte Villoresi, senso unico alternato

Sul Ponte Villoresi, lungo la ex Sp44, il passaggio dei veicoli continuerà a essere garantito in entrambe le direzioni. La circolazione avverrà però attraverso un senso unico alternato regolato da un semaforo temporaneo, necessario per permettere lo svolgimento dei lavori.

Via Marconi, chiusure nel tratto del cantiere

Modifiche più consistenti riguarderanno via Marconi. Nel tratto direttamente interessato dal cantiere sarà istituito il divieto assoluto di circolazione, con la sola eccezione dei mezzi appartenenti alle ditte impegnate nei lavori.

Nel tratto di via Marconi compreso tra via Buozzi e corso Milano il transito sarà vietato, ma resterà consentito ai residenti e ai frontisti, compatibilmente con l’avanzamento del cantiere. Potranno inoltre accedere i mezzi di soccorso, le forze di polizia e i veicoli autorizzati.

Modifiche per oltre sei mesi

La nuova organizzazione della viabilità resterà dunque in vigore dal 23 settembre 2026 al 29 marzo 2027. Il Comune ha raccomandato agli automobilisti di procedere con prudenza e, quando possibile, di utilizzare percorsi alternativi, seguendo le indicazioni della segnaletica temporanea.

I provvedimenti si sono resi necessari per permettere la prosecuzione del cantiere della metrotranvia Milano-Limbiate, con gli interventi che in questa fase interesseranno l’area del Ponte del Canale Villoresi.

(foto: rendering del progetto)

24092026