Politica

MILANO – “Abbiamo ascoltato le difficoltà dei sindaci e ci siamo impegnati affinché i piccoli Comuni non fossero lasciati soli davanti ai costi dell’accoglienza dei minori. Oggi arriva una risposta concreta: 2,6 milioni di euro per 322 Comuni lombardi”.

Lo dichiara Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega, commentando il provvedimento regionale destinato a sostenere le spese sostenute nel 2025 per l’accoglienza di minori allontanati dalla famiglia e inseriti in comunità educative, comunità familiari e alloggi per l’autonomia. La misura regionale è destinata ai Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti.

“Particolarmente significativo è il dato dell’ATS Insubria, che comprende i territori di Varese e Como: sono 70 i Comuni beneficiari, per un contributo complessivo di 714.262,37 euro. È un sostegno importante per amministrazioni che devono affrontare spese rilevanti con bilanci spesso molto contenuti”.

I Comuni dell’Ats Insubria interessati sono: Bisuschio, Brusimpiano, Cantello, Porto Ceresio, Saltrio, Buguggiate, Casale Litta, Daverio, Gazzada Schianno, Morazzone, Mornago, Carimate, Cucciago, Senna Comasco, Gorla Maggiore, Bardello con Malgesso e Bregano, Brebbia, Casalzuigno, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Cuveglio, Duno, Gemonio, Bellagio, Alzate Brianza, Asso, Caslino d’Erba, Magreglio, Merone, Monguzzo, Proserpio, Valbrona, Oggiona con Santo Stefano, Solbiate Arno, Fenegrò, Locate Varesino, Luisago, Vertemate con Minoprio, Cremenaga, Cunardo, Dumenza, Germignaga, Marchirolo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Porto Valtravaglia, Alta Valle Intelvi, Blessagno, Carlazzo, Centro Valle Intelvi, San Siro, Tremezzina, Valsolda, Albiolo, Bizzarone, Bulgarograsso, Faloppio, Rodero, Solbiate con Cagno, Valmorea, Veniano, Taino, Ternate, Travedona Monate, Arsago Seprio, Golasecca, Gornate Olona, Bodio Lomnago, Comerio e Luvinate. (Agenzia Giornalistica Opinione)

“Il mio impegno è stato quello di portare all’attenzione di Regione Lombardia le esigenze dei Comuni e dei loro amministratori. Queste risorse dimostrano che ascoltare i territori e trasformare le loro richieste in provvedimenti concreti è possibile. Continuerò a lavorare perché i Comuni, soprattutto quelli più piccoli, possano contare sul sostegno della Regione”, conclude Monti.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09