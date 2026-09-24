Cronaca

GALLARATE – Percepiva l’indennità di disoccupazione Naspi ma, nel frattempo, aveva avviato un’attività imprenditoriale nel settore edile, dalla quale avrebbe ricavato circa 100 mila euro. È quanto emerso dagli accertamenti della guardia di finanza di Varese sulla posizione di un cittadino tunisino residente a Gallarate.

Secondo quanto ricostruito dalle fiamme gialle, l’uomo aveva inizialmente maturato regolarmente il diritto al sussidio di disoccupazione. Successivamente, però, aveva intrapreso un’attività come titolare di una ditta individuale nel settore edile, senza comunicare l’avvio dell’attività alla competente direzione provinciale dell’Inps, come previsto dalla normativa.

Gli approfondimenti hanno consentito di quantificare in circa 100 mila euro i proventi dell’attività imprenditoriale nel periodo preso in esame. Nello stesso arco di tempo l’uomo avrebbe percepito 10 mila euro di Naspi ai quali, secondo gli accertamenti, non avrebbe avuto diritto.

Fra gli elementi rilevati durante i controlli anche l’acquisto di una motocicletta di grossa cilindrata, circostanza indicata dagli investigatori come ulteriore elemento non compatibile con una situazione di difficoltà economica.

Al termine degli accertamenti, l’imprenditore è stato denunciato all’autorità giudiziaria e le irregolarità riscontrate sono state segnalate all’Inps, che potrà procedere al recupero delle somme indebitamente percepite.

La Naspi, Nuova assicurazione sociale per l’impiego, è l’indennità mensile destinata ai lavoratori subordinati che abbiano perso involontariamente il lavoro. La normativa prevede specifici obblighi per chi, durante il periodo nel quale beneficia del sostegno, inizi un’attività lavorativa autonoma, a partire dalla tempestiva comunicazione all’ente erogatore. L’operazione si inserisce nell’attività della guardia di finanza di Varese per il contrasto alle frodi e alle indebite erogazioni di risorse pubbliche e per garantire che le misure di sostegno economico siano destinate a chi possiede effettivamente i requisiti previsti.

(foto archivio)

24092026