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SARONNO – Cinque aule nel cuore della città per aiutare bambini e ragazzi nello studio, recuperare insufficienze e debiti scolastici ma, soprattutto, costruire un metodo che possa renderli progressivamente autonomi. Lunedì 28 settembre sarà inaugurato in via Roma il nuovo centro saronnese di GoStudent, realtà nata in Austria e ormai presente anche in Italia con la propria rete di centri per le ripetizioni in presenza.

Responsabile della struttura di Saronno è Davide Discacciati che si è occupato di tutti i dettagli dell’allestimento del centro con Marco Zambelli. Il centro si rivolge agli studenti a partire dalle elementari, passando per le medie e sino alle superiori. L’attività sarà organizzata principalmente attraverso ripetizioni in piccoli gruppi, mantenendo comunque la possibilità di lezioni individuali quando le esigenze dello studente lo richiedano.

«Il nostro obiettivo è aiutare le famiglie e diventare per loro un punto di riferimento», spiegano dal centro. La filosofia, infatti, non è quella della ripetizione occasionale alla vigilia di una verifica. «Non vendiamo semplicemente la singola lezione perché domani c’è la verifica di latino: proponiamo percorsi costruiti in base alle esigenze del ragazzo, che possono accompagnarlo dall’inizio dell’anno scolastico sino a maggio. L’obiettivo è superare l’anno, ma anche creare un metodo di studio, formare i giovani e renderli autonomi».

Dall’aiuto compiti a latino e greco

Per gli alunni delle elementari e delle medie ci sarà spazio anche per l’aiuto compiti più generale, oltre alle ripetizioni nelle singole materie, a partire da matematica, inglese e altre lingue straniere. Alle superiori l’offerta varierà naturalmente in funzione dell’indirizzo frequentato e delle necessità dello studente, comprendendo anche materie come latino e greco.

Le lezioni vengono affidate a professori o studenti universitari selezionati da GoStudent. «Verifichiamo che i tutor siano competenti nella materia e facciamo seguire loro un corso specifico». Un aspetto sul quale viene posta particolare attenzione è proprio il rapporto personale tra tutor e studente.

Dall’online alle lezioni in presenza

GoStudent è nata in Austria puntando inizialmente sulle ripetizioni individuali online attraverso la propria piattaforma. Nel 2021 è arrivata in Italia, con un ufficio a Milano, ed è stata creata una business unit dedicata alle ripetizioni in presenza, con lezioni direttamente all’interno di centri gestiti dalla società.

Il servizio online è rimasto attivo e si è dunque affiancato alla nuova formula. Sono già numerosi i centri aperti, sette dei quali a Milano e fra le altre sedi ci sono Settimo Milanese e Monza, mentre Saronno rappresenta una delle nuove aperture e quella di Arese è in arrivo.

Una scelta legata anche alla domanda delle famiglie. «Molti genitori vengono da noi perché fanno fatica a seguire direttamente i figli». Ci sono poi le esigenze delle famiglie straniere, nelle quali talvolta sono gli stessi genitori a non conoscere sufficientemente l’italiano per poter aiutare i ragazzi.

Piccoli gruppi e un rapporto diretto

La scelta di lavorare prevalentemente con gruppetti consente anche di contenere i costi: si parte da 15 euro per un’ora e mezza, con importi che possono variare in funzione del percorso scelto e del periodo.

«Le ripetizioni esistono da sempre. Noi abbiamo cercato di dare loro ordine e soprattutto di mantenere il contatto personale: non vogliamo che diventi qualcosa di asettico su internet».

In prospettiva, anche a Saronno l’offerta potrebbe ampliarsi con corsi di lingua. Esperienze di questo tipo sono già state avviate in altre sedi: a Milano Loreto, ad esempio, vengono proposti corsi di italiano per stranieri, mentre nella sede Sempione ci sono corsi di cinese per italiani e viceversa.

L’appuntamento con l’inaugurazione è dunque per lunedì 28 settembre. Per GoStudent l’obiettivo della nuova sede di via Roma è inserirsi nel tessuto cittadino e diventare un riferimento stabile per studenti e famiglie: non soltanto un posto dove recuperare un brutto voto, ma uno spazio nel quale imparare progressivamente anche come studiare.

(foto: i responsabili davanti al nuovo centro)

24092026