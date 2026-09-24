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SARONNO – Due giornate di musica alternativa e indipendente per ricordare Cristiano “Il Ruvido” e, nello stesso tempo, trasformare il suo ricordo in un aiuto concreto per il territorio. Sabato 26 e domenica 27 settembre il Parco ex Seminario di via Varese 159 a Saronno ospiterà “Ruvido Live ’n’ Loud”, festival benefico a ingresso libero.

La manifestazione è nata per ricordare Cristiano “Il Ruvido”, storico tour manager dei Punkreas e figura molto conosciuta nell’ambiente della musica indipendente. Nel corso degli anni aveva costruito rapporti e amicizie attraverso la musica, la strada e il lavoro, diventando un punto di riferimento per molte persone.

Cristiano era però anche volontario della Croce Azzurra Odv, alla quale aveva scelto di dedicare parte del proprio tempo per aiutare chi ne aveva bisogno. Proprio da questo legame nasce la finalità solidale del festival.

Un nuovo mezzo per i trasporti sociali

Il ricavato delle due giornate, al netto delle spese, sarà devoluto alla Croce Azzurra Odv per contribuire all’acquisto di un nuovo mezzo destinato ai trasporti sociali.

L’iniziativa raccoglie idealmente il testimone della precedente campagna di raccolta fondi promossa dalla Croce Azzurra per la formazione Blsd. Un progetto concluso con il raggiungimento dell’obiettivo: sono stati formati oltre 30 cittadini e raccolte le risorse necessarie per acquistare gli strumenti professionali utilizzati nell’insegnamento delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e dell’utilizzo del defibrillatore.

“Ruvido Live ’n’ Loud” vuole dunque ricordare Cristiano attraverso un progetto destinato a continuare nel tempo proprio nell’ambito del volontariato al quale aveva scelto di dedicarsi.

Sul palco Punkreas, Omar Pedrini e molti altri

La musica resterà naturalmente il cuore dell’iniziativa. Tra i nomi annunciati figurano Punkreas e Omar Pedrini, insieme a molti altri artisti che metteranno la propria musica al servizio della finalità benefica.

Non mancheranno momenti di incontro e condivisione, nello spirito con il quale gli amici di Cristiano hanno pensato la manifestazione. Per entrambe le giornate sarà inoltre presente un’area ristoro.

Orari e programma

Sabato 26 settembre 2026 i cancelli del Parco ex Seminario apriranno alle 16, mentre la musica inizierà alle 17 e proseguirà fino a mezzanotte.

Domenica 27 settembre 2026 l’ingresso sarà possibile dalle 14, con gli spettacoli musicali dalle 15 alle 23.

L’appuntamento è al Parco ex Seminario, in via Varese 159 a Saronno. L’ingresso è libero per entrambe le giornate.

(foto archivio: precedente evento al parco ex seminario)

24092026