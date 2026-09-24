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SARONNO – La Notte Bianca di fine estate a Saronno di sabato 12 settembre 2026 ha registrato 13.377 visitatori nel centro storico nella fascia compresa tra le 18 e le 24. Il dato emerge dall’analisi di Cities Analytics Confcommercio provincia di Varese, effettuata considerando una permanenza minima di 40 minuti ed escludendo residenti, lavoratori e minorenni.

Il confronto con la Notte Bianca 2025

Il confronto tra le due edizioni della Notte Bianca evidenzia un aumento del numero complessivo dei visitatori,

passato dagli 11.486 del 5 luglio 2025 ai 13.377 del 12 settembre 2026. Dall’analisi del pubblico emerge un trend decisamente positivo: se le presenze da fuori comune crescono in modo solido, a livello regionale +9,2% (+538 persone) e su scala provinciale +13,1% (+355 persone), il balzo in avanti più netto arriva proprio dalla città, con un incremento dei visitatori comunali pari al 42% (+933 persone).

La distribuzione durante la serata

I dati relativi agli orari permettono di osservare come le visite si siano distribuite tra le 18 e le 24. In questo caso Cities Analytics Confcommercio provincia di Varese restituisce il dato in termini di percentuale delle visite, e non dei visitatori distinti.

Nella fascia delle 18 si colloca, l’8,2% delle visite, il 13,4% alle 19 e il 23,9% alle 20. La percentuale più alta

viene registrata alle 21, con il 29,9%, seguita dal 20,6% alle 22 e dal 3,9% alle 23. Complessivamente, tra le

20 e le 22 si concentra il 74,4% delle visite della serata.

La durata della permanenza

Anche per la durata della permanenza il dato disponibile è espresso come percentuale delle visite.

Durante la serata, l’11,8% delle visite ha avuto una durata compresa tra 30 e 60 minuti, il 37,9% tra 1 e 2 ore

e il 41,9% tra 2 e 4 ore. Le permanenze comprese tra 4 e 6 ore rappresentano il 6,4%.

Le provenienze

È disponibile anche il dettaglio relativo alle province di provenienza dei visitatori italiani.

La provincia di Varese registra il 47,7% delle provenienze rilevate. Seguono Milano con il 19,0%, Monza e

della Brianza con il 14,7% e Como con il 14,6%. Il restante 4%, provengono complessivamente da altre

province.

Andrea Busnelli, presidente di Confcommercio Saronno, dichiara: “Siamo soddisfatti del successo di questa Notte Bianca di fine estate. I dati confermano la piena fattibilità di un evento di questa portata anche a chiusura della stagione: a nostro favore hanno giocato il clima piacevole, la minore concorrenza nei territori vicini rispetto a luglio e la maggiore presenza in città dovuta all’imminente avvio delle scuole. Ringraziamo nuovamente l’Amministrazione comunale per aver accolto la richiesta della nostra Associazione e dei commercianti a seguito dell’annullamento della Notte Bianca di luglio, stanziando le risorse necessarie per organizzare un nuovo evento a chiusura dell’estate. Un grazie speciale va a Eventificio Srl che, con il supporto della struttura di Confcommercio Saronno, ha saputo garantire un’edizione all’altezza delle precedenti pur con un budget ridotto. Il nostro riconoscimento si estende agli uffici comunali, a tutti gli operatori e ai volontari coinvolti. Non da ultimo, un sentito ringraziamento spetta ai commercianti, che hanno creduto con entusiasmo nel progetto. Quando la rete del commercio locale unisce le forze, Saronno risponde sempre con grande energia: la partecipazione attiva e l’atmosfera serena di questa serata confermano che il format della Notte Bianca continua a essere apprezzato da Saronno e dal saronnese”.

24092026