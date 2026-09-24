Cronaca

TURATE – Spente le fiamme dopo il lungo intervento dei vigili del fuoco, oggi è il giorno della conta dei danni nell’azienda agricola di via Como, a Turate, interessata dal vasto incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri. Le conseguenze del rogo appaiono ingenti, mentre sono stati avviati tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto e risalire alle cause dell’incendio.

Le fiamme avevano interessato il capannone agricolo, dove si trovavano anche animali, oltre a fieno e attrezzature. Gli animali erano stati portati all’esterno e messi in salvo e non si erano registrate persone coinvolte.

Imponente la mobilitazione scattata nell’immediatezza dell’allarme. Sul posto erano confluite risorse provenienti da diversi Comandi della Lombardia: tre autopompe serbatoio da Como e Varese, cinque autobotti pompa – quattro da Como e una da Varese – due autoscale da Como e Milano e un carro aria dal Comando di Lecco. Presente anche un funzionario dei vigili del fuoco per coordinare le operazioni.

Per supportare l’intervento era stato mobilitato anche il Nucleo Sapr, Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, con l’utilizzo di droni, che hanno consentito di osservare dall’alto l’area interessata dal rogo.

L’incendio aveva prodotto una grande colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza e segnalata anche lungo la ex statale Varesina, da Saronno, Gerenzano e Cislago sino all’Alto Milanese.

Dopo le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, l’attenzione si concentra dunque sulle verifiche tecniche e sulla quantificazione dei danni, che dalle prime valutazioni appaiono particolarmente consistenti. Saranno gli accertamenti dei vigili del fuoco a cercare di chiarire l’origine delle fiamme e l’esatta dinamica dell’accaduto.

24092026