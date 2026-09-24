Saronnese

UBOLDO – Nuovi volumi entrano a far parte del patrimonio della biblioteca Gianni Rodari di Uboldo grazie alla donazione di Angelo Leva, politico saronnese residente ad Uboldo. I libri saranno messi a disposizione della comunità e potranno essere consultati da cittadini, studenti e appassionati che frequentano la biblioteca. A esprimere la gratitudine dell’Amministrazione comunale è stata Laura Radrizzani, assessore alla Cultura, che ha rivolto un ringraziamento ad Angelo Leva per la generosa donazione.

“Un gesto che arricchisce in modo significativo il patrimonio librario della nostra comunità”, sottolinea l’assessore, evidenziando come iniziative di questo tipo testimonino un legame con i luoghi della cultura e della condivisione del sapere.

I volumi donati troveranno presto spazio sugli scaffali della biblioteca Gianni Rodari, andando così ad ampliare le possibilità di lettura e consultazione offerte alla cittadinanza.

(foto archivio: l’inaugurazione della biblioteca)

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