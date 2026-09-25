Città

SARONNO – Stato di agitazione, blocco degli straordinari e un’ora di sciopero. È la risposta dei lavoratori della Barco dopo l’annuncio della direzione aziendale di una riorganizzazione del sito di Saronno che, in una prima fase, avrà conseguenze su 25 dipendenti con contratto precario.

La comunicazione è arrivata mercoledì 24 settembre durante un incontro tra la direzione di Barco, le organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm e la Rsu aziendale. Secondo quanto riferito dai sindacati, la riorganizzazione annunciata dall’azienda avrà inizialmente un impatto su 25 lavoratrici e lavoratori precari, con possibili conseguenze successive sull’intero organico dello stabilimento saronnese.

La situazione è stata illustrata ai dipendenti nel corso di un’assemblea. Al termine del confronto, lavoratrici e lavoratori hanno deciso di proseguire l’assemblea davanti ai cancelli dell’azienda e di proclamare un’ora di sciopero.

Contestualmente sono stati decisi il blocco degli straordinari e l’avvio dello stato di agitazione.

Dura la posizione espressa da Fim Territorio dei Laghi, Fiom Varese, Uilm Varese e Rsu, che definiscono quella annunciata dalla direzione “l’ennesima scelta discutibile” e contestano che “in nome del profitto le conseguenze ricadono sempre sulle lavoratrici e sui lavoratori”.

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