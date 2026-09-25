Calcio

SARONNO – Novità ai vertici dell’Amor Sportiva, storica società con base a Cassina Ferrara, da anni impegnata soprattutto nella promozione del calcio giovanile e presente anche nei campionati dilettantistici con la propria prima squadra, attualmente impegnata in Seconda categoria. La società ha infatti un nuovo consiglio direttivo. Il presidente Daniele Cittera e Giordano Melosi, sino ad oggi componente del direttivo, hanno lasciato i rispettivi incarichi dopo il loro ingresso nella Figc, all’interno della delegazione distrettuale di Legnano.

Per Cittera è arrivato l’incarico di responsabile della delegazione, mentre Melosi ne è entrato a far parte delle delegazione.

Alla guida dell’Amor Sportiva è stato nominato presidente pro tempore Matteo Tettamanzi, mentre Vittorio Aceti assume il doppio incarico di vicepresidente e direttore generale. Si apre così una nuova fase per la società di Cassina Ferrara, da sempre particolarmente attenta al settore giovanile e alla funzione educativa e aggregativa dello sport, oltre all’attività della formazione maggiore.

Il passaggio di consegne avviene nel segno della continuità e con il ringraziamento per il lavoro svolto negli ultimi anni dalla precedente dirigenza. Per Cittera e Melosi, invece, l’impegno nel mondo del calcio proseguirà ora anche sul versante federale, con i nuovi incarichi assunti nella delegazione Figc di Legnano.

25092026