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CASTIGLIONE OLONA – Incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Castiglione Olona, dove un’auto e una moto si sono scontrate in via Cesare Battisti, tratto locale della ex statale Varesina. Nell’incidente è rimasta ferita una donna di 33 anni.

L’allarme è scattato alle 17.20 e, inizialmente, la centrale operativa ha attivato i soccorsi in codice giallo. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce rossa e l’automedica, mentre per gli accertamenti relativi al sinistro è stata allertata anche la Compagnia carabinieri di Saronno.

Dopo le prime cure prestate direttamente sul luogo dell’incidente, la 33enne è stata trasferita in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese. Restano da chiarire la dinamica e le cause dello scontro fra i due mezzi.

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(foto archivio)

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