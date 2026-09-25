Cislago, torna l’Al(l) Day Festival nel ricordo di Dudù: sport, musica e solidarietà
25 Settembre 2026
CISLAGO – Una giornata di sport, musica e divertimento nel ricordo di Alberto “Dudù” Legnani, scomparso nel 2016 in giovane età a causa di una grave malattia. Sabato 26 settembre, all’oratorio Sacro Cuore di Cislago, torna l’Al(l) Day Festival, organizzato dall’associazione Dudù 4 You per raccogliere fondi destinati a iniziative benefiche e alla ricerca nel campo dell’oncologia pediatrica.
La manifestazione prenderà il via alle 12 con l’apertura del bar. Alle 13 inizierà il torneo di basket 3 contro 3, aperto a partecipanti dai 16 anni, mentre dalle 15.30 spazio alla tradizionale biciclettata sino al cimitero della Massina, dove è previsto un momento in ricordo di Dudù, e al torneo amatoriale di freccette a coppie, realizzato in collaborazione con Wild Darts.
Il programma proseguirà alle 18 con un laboratorio dedicato ai bambini e alle 18.30 con l’apertura della cucina. Dalle 19 inizierà il dj set, in attesa dell’appuntamento principale della serata: alle 21.30 saliranno sul palco i Vipers, tribute band dei Queen. Gran finale a mezzanotte con lo spettacolo pirotecnico.
Una nuova edizione, dunque, per un appuntamento ormai consolidato a Cislago, nato per mantenere vivo il ricordo di Alberto Legnani trasformandolo in un’occasione di incontro e soprattutto di solidarietà.
(foto archivio: una precedente iniziativa di Dudù 4 you)
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