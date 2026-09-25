Cronaca

CERMENATE – Scritte contro guerre, pandemia e CO2 sono comparse sui muri del cimitero di Cermenate, dove nella notte tra lunedì e martedì sono entrati in azione ignoti. Un episodio che richiama analoghi raid già registrati in passato anche nel Saronnese e nella vicina Brianza, con messaggi riconducibili agli ambienti antagonisti e no vax. Tra le frasi tracciate sulle pareti anche “Basta bugie su guerre, CO2 e pandemia”. Un episodio simile si era verificato soltanto lo scorso agosto all’ospedale di Cantù, mentre secondo quanto riferito dal sindaco Luciano Pizzutto ai carabinieri, le modalità potrebbero essere riconducibili alla stessa mano già entrata in azione nel vicino comune di Vertemate.

L’Amministrazione comunale si è immediatamente attivata per cancellare le scritte. «Ci stiamo già adoperando per ripulirle – hanno spiegato i responsabili della municipalità – Sulle pareti bianche l’intervento sarà più semplice, più delicato invece sui mattoni a vista. Dobbiamo trovare la giusta modalità per non deturpare le pareti del cimitero».

Il sindaco ha inoltre annunciato la volontà di rivolgersi ai carabinieri. Sul raid sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e della polizia locale di Cermenate. Un contributo importante per cercare di identificare gli autori potrebbe arrivare dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

(foto archivio)

25092026