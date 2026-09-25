Cronaca

COMO – Era ricercato da oltre quindici anni e deve scontare una pena di oltre 19 anni di reclusione. I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Como hanno arrestato nel pomeriggio di mercoledì 23 settembre un uomo di 55 anni, originario della provincia di Lecco, al termine di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Como. L’uomo si era sottratto ai provvedimenti giudiziari dal 2011.

Sul 55enne pendeva un ordine di carcerazione emesso nel 2016 dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano per l’espiazione di una pena di oltre 19 anni, relativa, tra l’altro, a reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e rapina.

A suo carico era stata inoltre emessa nel 2019 dal gip del Tribunale di Como un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo sarebbe stato infatti l’esecutore materiale della rapina a mano armata compiuta il 28 marzo 2018 ai danni del Casinò di Campione d’Italia, durante la quale erano stati sottratti 750.000 franchi svizzeri. I presunti complici erano stati arrestati pochi mesi dopo il colpo, mentre il 55enne, che avrebbe commesso la rapina durante la latitanza, era stato dichiarato irreperibile.

Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Como, hanno infine consentito di localizzarlo nella provincia di Como, dove recentemente avrebbe preso in affitto un’abitazione. Nel corso degli anni, secondo gli investigatori, il ricercato avrebbe soggiornato in diverse località, probabilmente trascorrendo periodi anche all’estero.

Una volta individuato, l’uomo è stato seguito e quindi bloccato dai militari sulla pubblica via senza che opponesse resistenza.

Subito dopo la cattura, i carabinieri del Nucleo investigativo, con il supporto dello Squadrone Eliportato “Calabria”, hanno perquisito un’abitazione della provincia comasca nella quale il 55enne avrebbe recentemente dimorato. Nascosti tra legna accatastata e materiali di risulta sarebbero stati trovati una pistola con matricola abrasa, un fucile da caccia illegalmente detenuto e complessivamente 98.000 euro in contanti, custoditi in buste di cellophane.

Terminate le formalità, l’arrestato è stato trasferito alla Casa circondariale di Como.

25092026