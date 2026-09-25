Lombardia

MALPENSA – “Silvio Berlusconi ha saputo far volare alto Milano, la Lombardia e l’Italia come nessun altro: per questo intitolare a lui l’Aeroporto di Malpensa è una scelta doverosa, perché è grazie a lui che il nostro Paese ha ripreso a volare”.

Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani (foto sotto), intervenendo questa mattina alla cerimonia di intitolazione dell’Aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi, tenutasi nell’area arrivi del Terminal 1, alla presenza di numerose autorità istituzionali. Hanno partecipato, tra gli altri, il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il Commissario straordinario di Enac Carlo Mearelli, la Presidente di Sea Michaela Castelli e i familiari di Silvio Berlusconi.

“Carismatico, pieno di energia e di talenti, Silvio Berlusconi ha vissuto sempre nel presente, immaginando il futuro –ha aggiunto Federico Romani–. Con la sua discesa in campo seppe dare una nuova prospettiva al Paese. E lo fece mantenendo sempre una forte vocazione popolare e un contatto diretto con gli italiani. Berlusconi per me fa rima con innovazioni, campioni, rivoluzioni, in ogni cosa che ha fatto nella vita: dall’imprenditoria alla comunicazione, dallo sport alla tv e ai giornali” ha concluso il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia.

Le radici saronnesi di Berlusconi

Una curiosità lega Silvio Berlusconi a Saronno. L’ex presidente del Consiglio, nato a Milano nel 1936, aveva infatti radici familiari saronnesi: il padre Luigi Berlusconi era nato a Saronno nel 1908. Durante gli anni della Seconda guerra mondiale anche Silvio, ancora bambino, trascorse un periodo a Saronno con la famiglia. Un legame poco conosciuto che unisce dunque la storia della famiglia Berlusconi alla città degli amaretti.

(foto archivio: Silvio Berlusconi durante una visita a Saronno)

25092026