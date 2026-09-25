Saronnese

GERENZANO – Cinquant’anni trascorsi fra tavoli, cucina, famiglie, generazioni di clienti e un legame con Gerenzano che non si è mai interrotto. Lo storico ristorante pizzeria Il Bettolino festeggia il mezzo secolo di attività, un traguardo che i titolari hanno voluto condividere con tutta la comunità e con i tanti clienti arrivati negli anni anche dai paesi vicini.

La storia del locale iniziò il 15 settembre 1976, quando Bruno Basilico decise di intraprendere una nuova avventura imprenditoriale e familiare. In precedenza era passato dalla gestione di un piccolo bar del paese all’acquisto delle licenze del Bar Bettolino, dell’Enoteca Leon d’Oro e della Pirmate, prima di trasformare e rinnovare completamente i locali.

Il Bettolino divenne presto un luogo conosciuto e frequentato non soltanto per la ristorazione. Negli anni fu anche un punto di ritrovo per gli appassionati delle bocce e un locale capace di ospitare centinaia di persone, consolidando un rapporto sempre più stretto con il paese. Anche le sponsorizzazioni delle squadre locali di calcio e pallavolo contribuirono a rendere il nome del Bettolino familiare a generazioni di gerenzanesi.

Una storia di famiglia

Con il passare degli anni l’attività si è evoluta senza perdere la propria identità. Nel 1986 Paolo e Lucia, figli di Bruno, trasformarono il bar trattoria in un vero e proprio ristorante pizzeria. Un percorso che non è stato privo di momenti difficili: nel 1995 un grave incendio colpì la struttura, ma la solidarietà della comunità e l’impegno della famiglia consentirono di ricostruire e ripartire.

Più recentemente arrivò la prova della pandemia, con la chiusura forzata del locale. Anche in quel caso il Bettolino riuscì a superare il momento e a proseguire una storia che ormai coinvolge più generazioni della stessa famiglia.

Oggi l’attività è portata avanti da Paolo con la moglie Antonella, affiancati dai figli Mirko e Samantha. E anche la nuova generazione sta crescendo all’interno del locale: nell’articolo dedicato all’anniversario viene ricordato il contributo di Antonella, che si è sempre occupata soprattutto dei lavori di manutenzione, e quello di tante persone che nel corso degli anni hanno lavorato fra sala e cucina.

“Il merito di questo traguardo è soprattutto vostro”

Per celebrare i cinquant’anni, i titolari hanno affidato ai social un ringraziamento rivolto direttamente ai clienti.

«Per 50 anni il Ristorante Pizzeria Il Bettolino di Gerenzano ha avuto il privilegio di accogliere persone, famiglie, amici, generazioni intere. Ma se oggi possiamo celebrare questo traguardo, il merito è soprattutto vostro».

Un grazie che supera anche i confini comunali: «Grazie a Gerenzano e a tutti i paesi e le comunità dei dintorni che, anno dopo anno, ci hanno scelto, sostenuto e accompagnato nel nostro cammino». Parole che sintetizzano bene quello che rappresentano i cinquant’anni del Bettolino: non soltanto l’anniversario di un’attività commerciale, ma quello di un locale cresciuto insieme al paese, attraversando cambiamenti, difficoltà e nuove generazioni senza perdere il carattere familiare con cui tutto ebbe inizio nel 1976.

25092026