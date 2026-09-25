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GERENZANO – La prevenzione arriva a Gerenzano con una mattinata dedicata alla salute e alla conoscenza dei servizi sanitari territoriali. L’appuntamento è fissato per il 29 settembre, dalle 9.30 alle 12.30, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale di via Duca degli Abruzzi 2, nell’ambito dell’iniziativa “32 Comuni, un solo obiettivo: la tua salute”. L’evento è promosso dall’Amministrazione Comunale di Gerenzano in collaborazione con Asst Valle Olona e la Casa di Comunità di Saronno e vuole offrire ai cittadini un’occasione per approfondire i principali temi legati alla prevenzione e alla promozione della salute.

Durante la mattinata sarà possibile conoscere più da vicino i servizi sanitari presenti sul territorio e ricevere informazioni su corretti stili di vita, alimentazione e attività fisica. Tra gli argomenti affrontati ci saranno inoltre le vaccinazioni, la salute materno-infantile, la prevenzione delle malattie croniche e gli screening. A disposizione della cittadinanza saranno presenti professionisti sanitari di diverse discipline, che potranno effettuare la rilevazione di alcuni parametri vitali e fornire indicazioni, informazioni e orientamento sui servizi disponibili.

L’iniziativa punta così a rafforzare la possibilità per i cittadini di prendersi cura della propria salute anche vicino a casa, partendo dalla conoscenza degli strumenti di prevenzione e dei servizi sanitari territoriali.

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