Hockey

BUDAPEST – Prosegue il tour de force per il Milano Hocjey che da Feldkirch, dove mercoledì sera ha colto la terza vittoria in altrettante partite, ha raggiunto in pullman Budapest per iniziare un altro weekend di fuoco. Questa sera con inizio alle 18.30 (diretta Sporteurope) i rossoblu sfideranno l’FTC Telekom, sezione hockeistica della storica polisportiva del Ferencvaros in un match difficilmente decifrabile.

Gli ungheresi hanno giocato infatti una sola partita, persa in casa per 5-3 contro il Lubiana. Di sicuro più freschi del Milano: “Avremo comunque modo di scioglierci le gambe nella rifinitura del mattino – racconta Tommaso Madaschi – e ci faremo trovare pronti”. Per il 21enne valdostano mercoledì è arrivato il primo gol in ICE: “Una grande soddisfazione ma quello che conta sono sempre i tre punti. L’altra sera abbiamo dominato il primo tempo ma poi ci siamo adattati al loro ritmo rischiando qualcosa nel finale. Un errore da non ripetere”.

Risalito il Danubio, sabato si farà tappa a Vienna per la sfida ai Capitals alle ore 19.15. Le due squadre si sono già affrontate in preseason con la vittoria del Milano per 5-4.

In classifica, i rossoblu sono appaiati al Klagenfurt in vetta a punteggio pieno. Buona fin qui la resa degli special teams: power play oltre il 27%, penalty killing oltre l’83%. Smith sta parando con il 95,1%. McLaughlin e Hannoun con 4 punti (3+1) sono i top scorer della squadra. Numeri da ritoccare, possibilmente in meglio, in 24 ore di passione.

(foto archivio)

25092026