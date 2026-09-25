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SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, giovedì 24 settembre, ci sono l’apertura del nuovo centro GoStudent in via Roma a Saronno, il maxi incendio a Turate e due incidenti che hanno riacceso l’attenzione sulla sicurezza stradale a Gerenzano e Caronno Pertusella.

A Saronno apre in via Roma il nuovo centro GoStudent, con cinque aule dedicate a bambini e ragazzi dalle elementari alle superiori. La struttura propone ripetizioni in piccoli gruppi e lezioni individuali, ma anche un percorso pensato per aiutare gli studenti a costruire un metodo di studio e raggiungere progressivamente maggiore autonomia. L’inaugurazione è prevista lunedì 28 settembre.

È stato invece spento nella notte il vasto incendio che aveva interessato un’azienda agricola di via Como a Turate, al confine con Fenegrò. Per domare le fiamme è stato mobilitato un imponente dispositivo dei vigili del fuoco, con mezzi provenienti da diversi Comandi della Lombardia. Durante l’intervento sono stati utilizzati anche i droni del Nucleo Sapr per supportare le operazioni dall’alto. L’incendio aveva prodotto una colonna di fumo visibile per chilometri.

A Gerenzano un’auto è uscita di strada, ha attraversato un campo ed è finita contro la recinzione di un’abitazione, rimanendo incastrata. La conducente, una giovane, non avrebbe riportato ferite gravi. L’episodio ha però riacceso le proteste dei residenti di via Risorgimento, che segnalano una serie di incidenti nella zona e stanno valutando una petizione da presentare al Comune per chiedere interventi sulla sicurezza.

A Caronno Pertusella torna infine l’allarme per l’incrocio tra viale Cinque Giornate e via Lainate, dopo l’incidente nel quale ha perso la vita Antonio Di Saverio. Alcuni residenti chiedono la realizzazione di una rotonda per aumentare la sicurezza. Il sindaco Marco Giudici ha spiegato che una rotatoria è già prevista nell’ambito del nuovo piano attuativo legato all’area dell’ex Rotos, ma i tempi potrebbero essere lunghi.

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