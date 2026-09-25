Cronaca

LIMBIATE – Incidente stradale nella tarda serata di ieri alla periferia di Limbiate, lungo il tratto locale della Saronno-Monza, nei pressi dello svincolo verso via Salvemini. Due automobili si sono scontrate e due persone hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari.

L’incidente si è verificato attorno alle 22.30. A seguito dell’impatto sono stati soccorsi due uomini di 34 e 73 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce bianca, mentre sono arrivati anche i carabinieri, ai quali sono spettati gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dello scontro. I due feriti, sulla base delle prime informazioni, non sono apparsi in pericolo.

L’incidente ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione lungo una delle principali arterie della zona. Per consentire ai sanitari di prestare assistenza ai feriti e svolgere tutte le operazioni in condizioni di sicurezza, nel tratto interessato è stato infatti temporaneamente istituito il senso unico alternato, con inevitabili rallentamenti per i veicoli in transito.

(foto arvhivio)

25092026