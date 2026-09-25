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SARONNO – Venerdì 25 settembre, secondo le previsioni di 3B Meteo, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite, con un progressivo rasserenamento verso sera. Non sono previste precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà i 22°C, mentre la minima sarà di 16°C. I venti saranno deboli da Est-Sudest al mattino e moderati dalla stessa direzione nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

La giornata manterrà quindi una certa variabilità, con la nuvolosità più consistente in alcune fasi e aperture alternate. Il cambiamento più evidente arriverà nella seconda parte della giornata, quando l’ingresso di correnti più secche favorirà un rapido miglioramento e cieli progressivamente più sereni.

In Lombardia le nubi saranno più compatte sulle basse pianure occidentali e sulle pedemontane e alte pianure, dove sono attesi ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio. Sulle basse pianure orientali si alterneranno invece nubi e schiarite, con un cielo più sereno in serata. Prealpi occidentali e Orobie vedranno una maggiore presenza di nuvole nelle ore centrali, in parziale attenuazione verso sera. Sulle Prealpi orientali il cielo sarà variabile, mentre sulle Alpi Retiche prevarranno condizioni poco nuvolose. Anche sui rilievi non sono previste precipitazioni.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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