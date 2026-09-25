Cronaca

SPOTORNO – Svolta nelle indagini sulla morte di Alessio Colletti, il quindicenne folgorato nella notte tra il 16 e il 17 luglio mentre utilizzava il “calciometro” al luna park di Spotorno. Come riferito da Savonanews.it, questa mattina, 25 settembre, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due coniugi, gestori di attrazioni per spettacoli viaggianti. Le accuse formulate dalla Procura di Savona sono di omicidio colposo e frode processuale.

Secondo l’ipotesi accusatoria, il calciometro sul quale il ragazzo rimase folgorato sarebbe stato collegato attraverso un cavo elettrico alla vicina “giostra seggiolini”, gestita dai due indagati. Dopo la tragedia, sempre secondo l’accusa, i coniugi avrebbero cercato di nascondere questa circostanza, fornendo versioni non veritiere, modificando lo stato dei luoghi, rimuovendo il collegamento elettrico e occultando alcuni cavi.

Gli elementi raccolti dagli investigatori deriverebbero dalle testimonianze, dal confronto fra le fotografie scattate nell’immediatezza della tragedia e quelle successive e dagli esiti di una perquisizione. Il provvedimento cautelare è stato disposto per il rischio di inquinamento delle prove e reiterazione del reato.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Savona, sono condotte dalla polizia locale di Spotorno, dalla sezione di polizia giudiziaria della Procura e dai carabinieri. Un’altra persona, proprietaria del calciometro, risulta indagata per i medesimi fatti.

Gli accertamenti tecnici sulle cause della tragedia non sono ancora conclusi. La relazione peritale, che dovrà chiarire nel dettaglio il funzionamento dell’impianto elettrico, il mancato intervento del dispositivo salvavita e gli altri aspetti tecnici, non è stata ancora depositata. L’ipotesi emersa sinora è che il quindicenne sia morto per un arresto cardiocircolatorio conseguente a folgorazione elettrica.

La vicenda arriverà anche in Parlamento: il deputato Emanuele Pozzolo ha presentato un’interrogazione al Ministero dell’Interno richiamando anche una segnalazione del 3 luglio relativa a possibili criticità degli impianti elettrici del luna park. Anche questi elementi, tuttavia, restano da verificare nell’ambito degli accertamenti in corso.

25092026