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SARONNO – Carenze d’organico, turni comunicati soltanto alla fine del mese, continui richiami in servizio e difficoltà nel trattenere infermieri e operatori sociosanitari. È un quadro fortemente critico quello tracciato dalla Uil Fp Varese, che torna a intervenire sulla situazione del personale nell’ambito dell’Asst Valle Olona e, in particolare, sulle problematiche che interessano l’ospedale di piazza Borella a Saronno.

Il sindacato sostiene che, nonostante le segnalazioni già presentate alla Direzione, non siano ancora arrivate risposte strutturali. Nel mirino c’è soprattutto la gestione organizzativa: «Il Dapss non ha affrontato in modo strutturale una situazione che continua a ripresentarsi con preoccupante frequenza», afferma la Uil Fp.

“Turni comunicati a fine mese”

Uno dei problemi maggiormente evidenziati riguarda la programmazione del lavoro. Secondo il sindacato, negli ultimi mesi i turni sarebbero stati pubblicati e comunicati soltanto a fine mese, rendendo molto difficile organizzare la vita privata e familiare.

«La programmazione dei turni non può essere considerata un semplice adempimento organizzativo – sottolinea la Uil – ma rappresenta uno strumento fondamentale per garantire dignità, rispetto e qualità della vita lavorativa».

Alle difficoltà nella turnistica si aggiungerebbero assenze, turni spezzati e continui richiami in servizio per garantire la copertura. Una situazione che, secondo il sindacato, interessa diverse professionalità, dagli infermieri agli operatori sociosanitari.

“La carenza d’organico non può diventare un alibi”

La Uil Fp riconosce l’esistenza di una reale carenza di personale, ma ritiene che questa non possa spiegare ogni problema.

«Non si può continuare a ricondurre ogni criticità alla sola carenza di personale, evitando di interrogarsi sulle responsabilità organizzative e sulla qualità della gestione dei lavoratori. La carenza di organico non può essere l’alibi per coprire superficialità, mancanza di programmazione e poca attenzione alle condizioni di lavoro».

Il sindacato insiste soprattutto sulla necessità di considerare infermieri e operatori come professionisti e non semplicemente come numeri da inserire nei turni: «Hanno diritto a una programmazione seria, a condizioni di lavoro sostenibili e al rispetto del proprio tempo personale e familiare».

Il nodo delle dimissioni: “Perché il personale va via?”

Altro tema centrale è quello della capacità dell’ospedale e, più in generale, dei servizi dell’Asst di trattenere il personale già in servizio.

«Quando le condizioni di lavoro diventano insostenibili, quando i turni vengono continuamente modificati e il personale è costantemente chiamato a sopperire alle carenze di organico, il rischio è quello di perdere professionalità e competenze. E allora ci chiediamo: perché il personale va via?».

Per la Uil non sarebbe quindi sufficiente puntare sulle nuove assunzioni senza intervenire contemporaneamente sulle ragioni che possono spingere i dipendenti ad andarsene. Il rischio indicato è quello di un circolo vizioso: meno personale significa maggiore pressione su chi rimane, con un conseguente aumento della possibilità di ulteriori uscite.

“È una scelta o un disegno?”

Da qui arriva la domanda provocatoria rivolta alla Direzione: «È una scelta o un disegno?».

La stessa organizzazione sindacale precisa però di non voler attribuire intenzioni alla Direzione: «È una domanda che nasce dalla necessità di comprendere perché, nonostante le ripetute segnalazioni, non siano state ancora adottate soluzioni concrete. Non intendiamo attribuire intenzioni, ma chiediamo chiarezza, responsabilità e risposte».

La preoccupazione riguarda anche le possibili conseguenze sull’attività sanitaria. «La qualità dell’assistenza passa anche dal rispetto di chi l’assistenza la garantisce ogni giorno. La tutela del personale e la qualità del servizio non sono due obiettivi contrapposti: sono due aspetti della stessa responsabilità organizzativa».

Le richieste: assunzioni, prestazioni aggiuntive e programmazione

La Uil Fp chiede innanzitutto un piano di reclutamento calibrato sulle effettive necessità dei reparti e dei servizi. Propone inoltre un ricorso più strutturale alle prestazioni aggiuntive, quando vi sia personale disponibile volontariamente, così da coprire i turni riconoscendo economicamente la disponibilità dei lavoratori e limitando i richiami in servizio.

Ma per il sindacato le assunzioni, da sole, non saranno sufficienti senza un cambiamento nell’organizzazione.

«Le segnalazioni sono state fatte, le criticità sono note e il tempo delle risposte interlocutorie deve terminare – conclude il segretario generale della Uil Fp Varese, Gianluca Firrisi – Non si può continuare a chiedere sacrifici al personale senza intervenire sulle cause del problema».

La Uil Fp annuncia infine che continuerà a monitorare la situazione, riservandosi ulteriori iniziative nel caso in cui non vengano adottati interventi che il sindacato considera concreti e risolutivi.

25092026