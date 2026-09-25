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ROVELLASCA – Rovellasca ricorda Giovan Battista Grassi con una serata dedicata alla sua attività scientifica e alle sue importanti intuizioni sulla malaria. Oggi venerdì 25 settembre alle 21, in via Volta 2, sarà presentato il docufilm “G.B. la mente oltre il limite”, dedicato alla figura dello scienziato e al suo lavoro sulla malaria e sulla zanzara anofele.

La serata si aprirà con un momento commemorativo e con la presentazione del docufilm da parte dell’Amministrazione comunale e delle autorità istituzionali presenti. Interverrà Paolo Mazzarello, professore ordinario di Storia della Medicina a Pavia, presidente del Sistema Museale di Ateneo e direttore del Museo Kosmos di Storia Naturale, autore del libro “Malaria. Il Nobel negato: storia di Battista Grassi”.

A seguire sarà proiettato il docufilm, che alterna ricostruzioni storiche, analisi delle scoperte biologiche ed entomologiche di Grassi e approfondimenti sul loro impatto nella sanità pubblica dell’epoca.

Nel corso della serata spazio anche alla premiazione del concorso scientifico e artistico “L’Arte sperimenta con la Scienza”, rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Rovellasca in collaborazione con l’Associazione culturale Il Pozzo Rovellasca, con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Regione Lombardia, della Provincia di Como e del Comune di Como.

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