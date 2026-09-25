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SARONNO – Un omaggio a Grazia Deledda nel centenario dell’attribuzione del Premio Nobel per la Letteratura, coinvolgendo direttamente anche gli studenti saronnesi. È l’iniziativa promossa dal Circolo culturale sardo Aps “Grazia Deledda” di Saronno, in collaborazione con il liceo classico Stefano Maria Legnani e con il patrocinio del Comune di Saronno e della Regione autonoma della Sardegna.

Il progetto è dedicato alla scrittrice nuorese, prima e finora unica donna italiana insignita del Nobel per la Letteratura, riconoscimento attribuitole per il 1926. Una prima parte dell’iniziativa è già in corso. Sino al 30 settembre, infatti, nelle sale del liceo Legnani è allestita una mostra dedicata alla vita e alle opere di Grazia Deledda, coordinata dal socio del Circolo sardo Gino Quartu. L’esposizione è aperta anche alla cittadinanza, con ingresso gratuito, negli orari che non coincidono con le attività didattiche della scuola.

Sabato 26 settembre la cerimonia conclusiva

Il momento principale delle celebrazioni saronnesi è fissato per sabato 26 settembre alle 10.30, nella sede del liceo Legnani di Saronno, in via Volonterio 34. Protagonisti saranno in particolare gli studenti delle classi quinte, che hanno realizzato elaborati dedicati alla vita e alle opere della scrittrice. Nel corso della mattinata i lavori saranno presentati e letti al pubblico.

Una commissione esaminatrice, composta dalle professoresse Annalisa Podestà e Daniela Rizzo, individuerà i cinque migliori elaborati, ai cui autori saranno consegnati un attestato e un voucher premio. Il concorso nasce proprio con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla figura e all’opera della scrittrice sarda.

Gli interventi

Alla cerimonia di sabato prenderanno parte Enzo Meloni, presidente del Circolo sardo Grazia Deledda; Chiara Lanzani, preside del liceo Legnani; Pasqualina Deriu, studiosa ed esperta letteraria; Sara Nicole Cancedda, presidente di Seu-Sardi Emigrati Uniti, e la sindaca di Saronno Ilaria Pagani.

La mattinata sarà dunque non soltanto una premiazione, ma anche un’occasione per approfondire l’eredità culturale e letteraria di Deledda, nel quadro delle numerose iniziative che nel corso del 2026 stanno ricordando in tutta Italia il centenario del Nobel. Al termine dell’appuntamento, il Circolo culturale sardo offrirà un rinfresco con prodotti sardi. La partecipazione alla cerimonia è aperta alla cittadinanza. L’iniziativa saronnese unisce così cultura, scuola e tradizioni della Sardegna, affidando soprattutto agli studenti il compito di rileggere e raccontare una delle figure più importanti della letteratura italiana del Novecento.

(foto archivio: una precedente iniziativa del circolo sardo)

25092026