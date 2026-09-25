Città

SARONNO – Un incontro pubblico per fare il punto sulle molestie olfattive segnalate nell’area di Saronno Sud e nelle zone limitrofe e per presentare ai cittadini gli strumenti messi in campo per monitorare il fenomeno. L’appuntamento è per martedì 29 settembre alle 21, all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario 13.

Al centro della serata ci sarà in particolare la presentazione dell’applicativo MOLF, nell’ambito delle iniziative attivate dal Comune di Saronno per il monitoraggio e il contrasto delle molestie olfattive.

L’assemblea rappresenterà dunque l’occasione per illustrare alla cittadinanza quanto è stato predisposto sino ad ora e il funzionamento dello strumento destinato a supportare l’attività di monitoraggio.

Gli interventi

Alla serata parteciperanno la sindaca di Saronno Ilaria Pagani e l’assessora alla Transizione ecologica Francesca Rufini. Interverrà inoltre Patrizia Favaron, professionista incaricata dal Comune di Saronno per fornire il supporto tecnico nell’attuazione di MOLF. L’iniziativa è rivolta in particolare a quanti vivono nelle aree interessate dalle segnalazioni, ma l’assemblea sarà naturalmente aperta alla cittadinanza.

Per chi non potrà essere presente all’auditorium Aldo Moro, il Comune ha previsto anche la possibilità di seguire l’assemblea in diretta tramite Civicam.

L’appuntamento è quindi fissato per martedì 29 settembre, alle 21, all’auditorium Aldo Moro, viale Santuario 13 a Saronno.

(foto: la zona di Cascina Colombara, particolarmente colpita dal problema dei cattivi odori)

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