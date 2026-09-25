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TRADATE – Pomeriggio e serata impegnativi ieri per i mezzi di soccorso a Tradate, dove, nell’arco di poco più di tre ore, si sono registrati diversi interventi. Tralasciando un episodio la cui natura non è stata specificata nei dispacci di Areu, sono stati segnalati una caduta dalla bicicletta e due casi di intossicazione etilica. In nessuno dei tre casi si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Il primo intervento risale alle 17 in piazza Salvo D’Acquisto, dove è stato soccorso un uomo di 64 anni per un’intossicazione etilica. Sul posto è intervenuta un’ambulanza di Sos Caronno Pertusella. L’uomo, dopo essere stato assistito dal personale sanitario, non è stato trasportato in ospedale.

Alle 18.40 nuovo intervento dei soccorritori, questa volta in via Maestri del Lavoro. Un altro uomo di 64 anni era rimasto coinvolto in una caduta dalla bicicletta. Anche in questo caso è intervenuta l’ambulanza di Sos Caronno Pertusella e, dopo le verifiche del caso, non è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso.

Infine, alle 20 in via Europa, è stata segnalata una seconda intossicazione etilica. A essere soccorso è stato un uomo, del quale nei dati Areu non viene indicata l’età. È intervenuta un’ambulanza della Croce rossa e anche questo episodio si è concluso senza trasporto in ospedale.

Per tutti e tre gli interventi risultava inoltre allertata la Compagnia carabinieri di Saronno.

25092026