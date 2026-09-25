Varesotto

GALLARATE – Una trentina di passeggeri diretti a Malpensa sarebbero rimasti a terra, nel cuore della notte, mentre l’ultimo treno sarebbe partito regolarmente ma senza di loro. Sull’episodio, che secondo la testimonianza di un viaggiatore si sarebbe verificato nella notte tra il 22 e il 23 settembre alla stazione di Gallarate, interviene il consigliere regionale varesino del Pd Samuele Astuti, chiedendo a Regione Lombardia di fare chiarezza con Trenord.

«Cancellazioni, ritardi, guasti, corse soppresse all’ultimo momento. Ormai Trenord ci ha abituati a ogni tipo di disservizio, ma quello che è successo nella notte tra il 22 e il 23 settembre alla stazione di Gallarate è davvero incredibile», afferma Astuti.

Secondo quanto riferito al consigliere regionale da un passeggero, una trentina di persone che dovevano raggiungere l’aeroporto di Malpensa sarebbero rimaste nella stazione senza assistenza e informazioni, mentre l’ultimo convoglio avrebbe lasciato Gallarate senza consentire loro di salire.

Astuti precisa che la ricostruzione dovrà essere verificata: «Se i fatti sono andati come raccontato, siamo di fronte a qualcosa che va ben oltre il semplice disservizio. Non si possono lasciare trenta persone a mezzanotte, in una stazione chiusa, senza un collegamento e senza assistenza».

Da qui la richiesta rivolta direttamente alla Regione: «Regione Lombardia deve chiedere immediatamente conto a Trenord di quanto accaduto e chiarire quali procedure siano state attivate e perché non sia stata garantita assistenza ai passeggeri».

Il consigliere del Pd collega l’episodio alle altre difficoltà recentemente segnalate sulla rete ferroviaria del Varesotto. «È passata meno di una settimana da quando abbiamo denunciato i disagi e le cancellazioni che hanno interessato le linee del Varesotto e oggi ci troviamo di fronte a un fatto ancora più inaudito. E ancor più inaudito è che mentre aumentano i disservizi, aumentino anche le tariffe».

La questione del trasporto ferroviario tornerà presto anche all’attenzione del Consiglio regionale. Astuti ricorda infatti che il prossimo mese sarà discusso il Programma regionale della mobilità e dei trasporti.

«Come gruppo Pd torneremo a chiedere che qualità, affidabilità e assistenza ai passeggeri siano obiettivi concreti e non semplici dichiarazioni – conclude Astuti – perché non è accettabile chiedere ai cittadini di pagare di più per un servizio nel quale, in casi come questo, viene meno persino l’assistenza di base».

25092026