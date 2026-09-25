Politica

BRUXELLES – “I dazi sull’acciaio magnetico rischiano di mandare fuori mercato l’industria dei trasformatori elettrici, con la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro a livello europeo”. E’ l’allarme dell’europarlamentare della Lega, Isabella Tovaglieri, alla vigilia dell’entrata in vigore del regolamento Ue che introduce le nuove tariffe.

“Il paradosso – spiega Tovaglieri – è che per proteggere un’industria dell’acciaio che non è in grado di coprire la domanda interna, Bruxelles finisce per punire un settore in crescita che, a causa dei rincari, soccomberà alla concorrenza extra-UE”. Tra le realtà colpite c’è la TMC Transformers di Busto Arsizio, per cui l’eurodeputata si è già mossa nei mesi scorsi, promuovendo un confronto diretto con il gabinetto del commissario Maroš Šefčovič.

“Chiedo solo buonsenso. Servono misure di salvaguardia mirate, per evitare l’ennesimo disastro annunciato della nostra manifattura”, conclude Tovaglieri.

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