Solaro

SOLARO – Una rappresentazione teatrale e una “passeggiata letteraria”: a Solaro due eventi culturali nell’anno giubilare francescano.

A organizzarli, nell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, sono l’associazione “Il Pensiero Libero” e Azione Cattolica, con il patrocinio del Comune di Solaro, il sostegno della Fondazione Ambrosiana attività pastorali e la collaborazione di varie realtà del territorio, tra cui la Comunità pastorale “Discepoli di Emmaus” e Villaggio Brollo.

Un progetto variegato, come spiegano gli organizzatori, per “restituire, almeno in parte, attraverso l’arte, il teatro e la letteratura, il ritratto vivo di un umile e significativo protagonista del patrimonio storico, culturale e religioso del nostro Paese”.

Il primo appuntamento si terrà sabato 3 ottobre, alle 21, nella sala polivalente di via San Francesco e sarà dedicato a una rappresentazione teatrale dal titolo “I Fioretti”, con il musicista e regista Francesco Agnello e l’attore Lorenzo Bassotto. Lo spettacolo si articola intorno all’omonima raccolta, ripercorre la vita di Francesco e dei suoi compagni e ha ottenuto il patrocinio di prestigiosi enti.

Il secondo appuntamento si terrà sabato 10 ottobre, alle 18, e sarà una “passeggiata letteraria”, con aperitivo, che guiderà i partecipanti alla scoperta di Francesco e delle Laudi di Dio Altissimo. Nella sede del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea interverrà, infatti, don Paolo Alliata, rettore del Liceo Montini di Milano e autore di numerosi libri, nei quali la letteratura e la spiritualità si incontrano.

“Due occasioni preziose, dunque, per riscoprire e valorizzare una voce che ha ancora molto da dire ai nostri giorni, suscitando una riflessione sul tempo e lo spazio che abitiamo”, chiosano gli organizzatori.

I due eventi sono a ingresso con offerta libera e senza prenotazione.

Info: [email protected].

26092026