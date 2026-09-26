Groane

SOLARO – Le atmosfere dei salotti ottocenteschi tornano a vivere a Villa Borromeo con la musica del Wind Rose Flute Quartet. Sabato 26 settembre, alle 20.30, la villa ospiterà il concerto Grande Soirée, inserito nel programma di Ville Aperte in Brianza 2026.

Attraverso celebri trascrizioni cameristiche affidate ai flauti, il quartetto accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale nel passato, facendo risuonare le eleganti sale della storica dimora e ricreando il fascino delle serate musicali dell’Ottocento.

L’appuntamento è organizzato in collaborazione con il Comune di Solaro e sarà a ingresso libero e gratuito. Una serata pensata per gli appassionati di musica classica, ma anche per chi vuole scoprire o riscoprire il patrimonio storico e culturale del territorio attraverso la musica.

L’appuntamento di sabato rappresenta così un’occasione per vivere Villa Borromeo in una veste particolare, tra cultura, musica e suggestioni d’altri tempi.

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