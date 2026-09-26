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SARONNO – Buona la prima per la Diba Electronics Robur Basket Saronno. Al PalaRonchi di via Colombo i biancazzurri di coach Bonassi hanno stasera inaugurato il campionato di Serie B Interregionale superando Nerviano 77-73 al termine di un incontro combattutissimo, che Saronno sembrava avere messo al sicuro nel terzo quarto e che invece si è deciso soltanto nelle battute conclusive.

Partenza bruciante della Robur, trascinata da Zimonjic sino al 9-1. Nerviano ha però reagito immediatamente affidandosi soprattutto a Villa e a uno scatenato Youssef, ribaltando la situazione sino al 14-18 della prima sirena.

Nel secondo quarto gli ospiti hanno provato ad allungare, ma Saronno ha ritrovato compattezza. Acunzo e Zimonjic, insieme alla schiacciata di Ring Bol, hanno riportato avanti i padroni di casa sul 26-25. Da quel momento la gara è proseguita sui binari dell’equilibrio, prima dell’accelerazione biancazzurra propiziata dalle due triple di Sironi e da quella di Panceri: 46-40 all’intervallo lungo.

Il momento migliore della Robur è arrivato nella terza frazione. L’attacco saronnese ha aumentato i giri, trovando punti da diversi protagonisti e sfruttando la possibilità di correre in campo aperto. Redaelli ha firmato nel finale del periodo una penetrazione spettacolare, completata poi dalla lunetta, e Saronno ha raggiunto il massimo vantaggio: +16 e 66-50 al 30′, dopo un parziale di 20-10.

Partita finita? Tutt’altro. Nell’ultimo quarto Nerviano, pur dovendo fare i conti con l’uscita per falli di Youssef, ha cambiato completamente volto. Le triple di Balconi hanno dato il via alla rimonta: prima un parziale di 11-0, poi un complessivo 18-2 con Di Franco protagonista hanno riportato gli ospiti sino alla parità sul 68-68.

Nel momento più difficile Saronno ha però trovato energie e lucidità. Molteni ha infilato due importanti conclusioni dalla media distanza e la Robur è entrata nell’ultimo minuto avanti 74-73. L’azione che ha definitivamente deciso il derby è stata quella di Acunzo, che si è conquistato il canestro con fallo per il 2+1 del definitivo 77-73.

Una vittoria arrivata dunque quasi in due partite differenti: quella brillante che aveva consentito alla Robur di costruire sedici punti di margine e quella di carattere degli ultimi minuti, quando Nerviano aveva completato la rimonta. Per la formazione di Bonassi sono subito due punti preziosi e una convincente iniezione di fiducia per l’inizio della stagione.

Diba Electronics Robur Saronno-Nerviano 77-73

Robur Saronno: Panceri 3, Martinalli, Sironi 6, Molteni 9, Zimonjic 14, Alexa, Acunzo 16, Pavese 2, Bagordo 9, Redaelli 11, Cozza n.e., Ring Bol 7. All. Bonassi; assistenti Girotto e Coppo.

(foto archivio)

26092026