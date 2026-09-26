Basket

SARONNO – Si alza il sipario sulla nuova stagione della Robur Basket Saronno, che questa sera, sabato 26 settembre, farà il proprio esordio nel campionato di serie B Interregionale maschile. Primo appuntamento alle 21 al PalaRonchi di via Colombo, dove i saronnesi riceveranno Nerviano.

Una gara che segna dunque l’inizio ufficiale del cammino in campionato della formazione saronnese, subito davanti al proprio pubblico. Dopo la preparazione estiva è arrivato il momento delle partite che mettono in palio i primi punti della stagione.

La società ha deciso di trasformare la serata inaugurale anche in un momento di coinvolgimento per il pubblico. Durante l’intervallo di Robur Saronno-Nerviano è infatti prevista la prima Shooting Challenge, aperta a piccoli e grandi. Il campo sarà diviso in due: una metà dedicata al minibasket e l’altra agli adulti e ai ragazzi del settore giovanile. La formula è quella dell’eliminazione diretta dalla lunetta: chi realizza il tiro resta in gara, chi sbaglia viene eliminato, sino a quando rimarrà un unico vincitore.

Un’iniziativa pensata per accompagnare la prima serata di campionato e coinvolgere direttamente gli spettatori, ma l’attenzione principale sarà naturalmente sul parquet: palla a due alle 21, con Saronno chiamata al primo esame della nuova stagione davanti al pubblico del PalaRonchi.

(foto archivio)

26092026