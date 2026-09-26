Calcio

LAINATE – Anticipo del sabato sera per il Dal Pozzo, che oggi torna in campo per la terza giornata del campionato di Seconda categoria. Avversaria sarà l’Accademia Inveruno, con calcio d’inizio fissato alle 20.30.

La partita si giocherà al centro sportivo comunale di via L. Cagnola 2 a Lainate e rappresenta un nuovo appuntamento ravvicinato per il Dal Pozzo, reduce anche dagli impegni infrasettimanali. Soltanto l’altra sera, infatti, la formazione aveva giocato in Coppa Lombardia contro la Pro Juventute, ed ora è già tempo di rituffarsi nel campionato con la sfida all’Accademia Inveruno.

Per il Dal Pozzo sarà dunque una serata importante per cercare punti nella terza giornata d’andata e proseguire il proprio cammino in questo avvio di stagione. Dal Pozzo-Accademia Inveruno, questa sera alle 20.30, al centro sportivo comunale di via Cagnola a Lainate.

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(foto archivio)

26092026