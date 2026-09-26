Calcio

LAINATE – Serata da dimenticare, quella odierna, sul piano del risultato per il Dal Pozzo, sconfitto 3-0 dall’Accademia Inveruno nell’anticipo serale della terza giornata del campionato di Seconda categoria.

Al centro sportivo comunale di via Cagnola a Lainate, sede della partita casalinga dei gialloverdi, gli ospiti hanno avuto la meglio con un netto 3-0, interrompendo così le speranze della formazione cerianese di raccogliere punti nell’anticipo del fine settimana. Una serata difficile per il Dal Pozzo, reduce anche dall’impegno infrasettimanale di Coppa Lombardia contro la Pro Juventute (2-2). Questa volta la squadra non è riuscita a trovare la strada per riaprire una partita che l’Accademia Inveruno ha portato dalla propria parte.

Non è però mancato, ancora una volta, il sostegno del pubblico. Un gran numero di tifosi ha seguito il Dal Pozzo anche in questa occasione, accompagnando la squadra per tutta la gara. E proprio il rapporto fra giocatori e sostenitori è stato protagonista anche dopo il triplice fischio: nonostante la delusione per il 3-0, la squadra è andata a salutare i propri tifosi.

Un’immagine che ha ben rappresentato lo spirito dell’ambiente dalpozzese anche in una delle serate meno fortunate. Lo stesso club, al termine dell’incontro, ha affidato ai social un messaggio rivolto alla propria gente: «Nelle serate no ci si stringe ancora di più. Ci rialzeremo insieme. Forza ragazzi».

(foto archivio)

26092026