Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Nuovo innesto per la Caronnese Women, che partecipa al campionato di calcio di serie C femminile. La società rossoblù ha ufficializzato l’arrivo di Alessia Ienna, trequartista e attaccante classe 2002 che ha scelto Caronno Pertusella per il proprio rientro in campo dopo un infortunio.

Mancina, Ienna può già vantare una significativa esperienza nella categoria: in serie C ha infatti indossato le maglie di Solbiatese, Real Meda, Orobica Calcio Bergamo e Fiammamonza. Una giocatrice alla quale vengono riconosciute soprattutto visione di gioco e qualità tecnica e che pratica calcio fin dall’età di sette anni.

La scelta della Caronnese è arrivata anche per l’attenzione mostrata dal club nel delicato percorso di rientro dall’infortunio. «Ho trovato grande disponibilità da parte della società nell’accogliermi e sostenermi», è il senso delle parole della nuova giocatrice rossoblù, che ha individuato nel progetto della Caronnese l’ambiente adatto per ripartire.

L’arrivo della classe 2002 si inserisce nel percorso di crescita del settore femminile della società, che punta a consolidare la propria presenza nel panorama nazionale, affiancando agli obiettivi sportivi particolare attenzione ai temi della sostenibilità, dell’equità e dell’inclusione.

Per la Caronnese Women si tratta dunque di un innesto di esperienza e qualità in vista della nuova stagione: Ienna va a rafforzare il reparto offensivo e, completato il percorso di recupero, potrà mettere a disposizione della squadra l’esperienza accumulata in diverse stagioni di serie C.

26092026