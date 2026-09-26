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SARONNO – Sta seguendo da vicino anche Elena Goia, mamma di Alessio Colletti, gli ultimi e importanti sviluppi dell’inchiesta sulla morte del figlio, il quindicenne saronnese deceduto nella notte tra il 16 e il 17 luglio dopo essere rimasto folgorato al luna park di Spotorno. Dopo avere appreso delle novità emerse nelle ultime ore, la mamma di Alessio sottolinea il proprio sconcerto: «Bene che l’inchiesta vada avanti – dice Elena Goia – ma sono ancora più addolorata. Mi hanno ucciso il mio unico figlio». Parole, quelle della mamma, che arrivano nel giorno della svolta nell’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Savona.

Due persone in carcere

Come riferito da Savonanews.it, nella mattinata di ieri, 25 settembre, è stata infatti eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due coniugi, gestori di attrazioni per spettacoli viaggianti, ai quali vengono contestati i reati di omicidio colposo e frode processuale.

Secondo l’ipotesi accusatoria, ancora da verificare nel prosieguo del procedimento, il “calciometro” utilizzato da Alessio al momento della tragedia e dove il giovane calciatore di Amor Sportiva è rimasto folgorato sarebbe stato collegato tramite un cavo elettrico alla vicina “giostra seggiolini”, gestita dai due indagati.

Sempre secondo l’accusa, dopo la morte del ragazzo i due avrebbero cercato di occultare questa circostanza, rendendo versioni non veritiere, modificando lo stato dei luoghi, rimuovendo il cavo di collegamento e nascondendo alcuni cavi. Il provvedimento cautelare è stato disposto anche per evitare il rischio di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato.

La tragedia di luglio

Alessio Colletti (foto sotto) aveva 15 anni e si trovava in vacanza a Spotorno quando, nella notte tra il 16 e il 17 luglio, era rimasto folgorato mentre utilizzava il calciometro nell’area del luna park in località Serra. Secondo quanto emerso dagli accertamenti svolti finora, il decesso sarebbe stato provocato da un arresto cardiocircolatorio conseguente alla folgorazione elettrica. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Savona e vedono impegnati la polizia locale di Spotorno, la sezione di polizia giudiziaria della Procura e i carabinieri. Risulta indagata anche un’altra persona, proprietaria del calciometro.

Gli accertamenti tecnici non sono ancora conclusi e la relazione peritale non è stata depositata. Sarà proprio la perizia a dover fornire ulteriori elementi sulle cause della tragedia, sul funzionamento dell’impianto elettrico e sulle ragioni per le quali i sistemi di sicurezza non avrebbero impedito la folgorazione.

Un’inchiesta che dunque prosegue e che da Saronno la famiglia di Alessio continua a seguire passo dopo passo, in attesa che venga fatta piena luce su quanto accaduto quella tragica notte di luglio.

(foto archivio: il luna park di Spotorno sotto sequestro dopo la tragedia)

26092026