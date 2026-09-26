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CASTELSEPRIO – Un fine settimana tra archeologia, natura e creatività per scoprire il Parco Archeologico di Castelseprio. Sabato 26 e domenica 27 settembre, in occasione delle giornate Europee del Patrimonio, il sito propone un calendario di attività rivolte a visitatori di tutte le età, dalle iniziative per famiglie alle visite eccezionali ai cantieri di scavo e ricerca.

Tutte le attività prevedono il possesso del titolo d’ingresso al parco, attraverso biglietto o abbonamento. Sono inoltre valide le riduzioni e le gratuità previste per i musei statali.

Oggi sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18, bambini e famiglie potranno partecipare a Disegniamo il Parco. Un’avventura creativa per esploratori curiosi. I partecipanti potranno prenotare un piccolo kit da artista, composto da album da disegno e colori, e muoversi liberamente tra sentieri, scorci naturali e testimonianze storiche per trasformare ciò che osservano in un disegno.

Al termine dell’attività sarà possibile autorizzare la pubblicazione delle proprie opere sui canali social del parco, contribuendo alla realizzazione di una galleria collettiva dedicata alla bellezza di Castelseprio vista attraverso gli occhi dei più piccoli. Il kit potrà essere ritirato all’infopoint del Parco Archeologico di Castelseprio. Per le prenotazioni è possibile scrivere a [email protected].

Domenica 27 settembre, alle 14.30, spazio invece al Pomeriggio botanico a cura di AstroNatura, dedicato alle famiglie e alla scoperta del bosco di Castelseprio. Il programma prevede un’escursione botanica, Conosciamo il bosco di Castelseprio, con una passeggiata guidata per imparare a riconoscere le specie vegetali del territorio, dagli alberi tipici dei boschi alle piante introdotte da altre aree.

A seguire ci sarà il laboratorio verde Crea il tuo totem foglia, durante il quale i partecipanti potranno utilizzare la tecnica del frottage per trasformare su carta le forme e le venature delle foglie raccolte.

Sempre domenica, alle 15 e alle 16.30, il Parco Archeologico aprirà eccezionalmente alcuni luoghi normalmente non accessibili al pubblico con le Visite guidate ai cantieri di scavo e ricerca, realizzate in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano.

A guidare i visitatori saranno il direttore del parco Luca Polidoro e gli studiosi impegnati sul campo. L’iniziativa permetterà di conoscere da vicino le ricerche archeologiche in corso e le tecnologie utilizzate, entrando a Santa Maria foris portas, alla Casaforte e all’Antiquarium e scoprendo alcune delle indagini che stanno contribuendo a riscrivere la storia dell’antica città.

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