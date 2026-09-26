Comasco

ROVELLO PORRO – Dopo la prima tappa al circolo Masada di Milano, domenica 20 settembre, il tour dedicato a Stefano Benni arriva a Rovello Porro. Domenica 27 settembre alle 17.30, il Teatro San Giuseppe ospiterà In bocca al Lupo!, reading teatralizzato promosso dall’Associazione artistico-culturale Helianto e dedicato al grande scrittore, poeta e drammaturgo recentemente scomparso.

Lo spettacolo è stato presentato per la prima volta domenica 20 settembre al Circolo Masada di Milano, dove il pubblico ha potuto ascoltare prosa, poesie e monologhi tratti dalla produzione di Benni. La tappa di Rovello Porro sarà la seconda del tour, pensato per portare in diversi luoghi la voce e l’opera dell’autore.

Sul palco saranno impegnati dieci attori dell’associazione: Antonio Siciliani, Chiara Angaroni, Elisabetta Pignotti, Gaia Viperino, Marco Turetta, Mariella Petruzzelli, Marzia Rizzo, Peppino Luvrano, Silvia Zaffino e Simone Giarratana.

Nel corso di circa un’ora, gli interpreti proporranno un percorso corale attraverso estratti da romanzi, racconti, poesie e monologhi. Una selezione pensata per attraversare i temi, il linguaggio e l’ironia che hanno caratterizzato la produzione di Benni e che lo hanno reso un autore amatissimo da generazioni di lettori e spettatori.

In bocca al Lupo! si rivolge a un pubblico di tutte le età e offre l’occasione di riscoprire l’opera dello scrittore, oppure di avvicinarsi per la prima volta alla sua produzione letteraria e teatrale. L’iniziativa è promossa dall’Associazione artistico-culturale Helianto.

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