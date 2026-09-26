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SARONNO – Un nuovo Osservatorio per approfondire il tema dei data center e, soprattutto, per capire quali potrebbero essere le conseguenze sul territorio dell’eventuale realizzazione di numerose strutture nel circondario. Nasce in questi giorni l’Osservatorio Data Center Saronnese, iniziativa promossa da cittadini, gruppi e associazioni della zona.

A dare impulso all’iniziativa sono state le notizie, rilanciate nelle scorse settimane dalla stampa locale, riguardanti il possibile arrivo di 22 data center in un’area compresa nel raggio di una decina di chilometri da Saronno. Progetti che, secondo quanto riferito dai promotori dell’Osservatorio, non interesserebbero direttamente il territorio comunale saronnese ma diversi centri del circondario.

Un primo confronto si è tenuto il 15 settembre, con una riunione ad inviti nella sede dell’associazione Attac Saronno. All’appuntamento hanno partecipato rappresentanti e attivisti di gruppi, associazioni e liste civiche, oltre a singoli cittadini provenienti dal Saronnese.

Dal confronto è emersa soprattutto la richiesta di maggiori informazioni. «Vogliamo saperne di più» è infatti il messaggio lanciato dai promotori, che sottolineano come siano ancora molti gli interrogativi: che cosa sono esattamente i data center e a cosa servono, quale impatto possono avere sul territorio e sulla qualità della vita, quale sia l’iter autorizzativo previsto in Lombardia e quale ruolo possano avere i cittadini.

Il 5 ottobre serata pubblica all’Auditorium Aldo Moro

Proprio a questi temi sarà dedicato il primo appuntamento pubblico organizzato dal nascente Osservatorio: lunedì 5 ottobre alle 21 all’Auditorium Aldo Moro di viale Santuario a Saronno. La partecipazione sarà libera.

Ospite della serata sarà Enrico Duranti, indicato dagli organizzatori come uno dei maggiori esperti lombardi sul tema. Duranti è impegnato da diversi mesi nella vertenza promossa dai cittadini di Lacchiarella e dei comuni circostanti ed è fra gli estensori del documento “Verso un movimento contro lo sviluppo irrazionale dei data center”.

Il documento sarà presentato ufficialmente sabato 26 settembre all’Arci Bellezza di Milano, in occasione di un appuntamento nel quale il nascente coordinamento regionale “Stop data center” presenterà anche la manifestazione regionale prevista il 10 ottobre a Milano.

L’incontro saronnese del 5 ottobre rappresenterà dunque il primo momento pubblico promosso dall’Osservatorio Data Center Saronnese per approfondire una questione destinata, secondo i promotori, ad avere crescente rilevanza nel dibattito del territorio.

(foto: anche per l’ex Lazzaroni si parla di un proge3tto per un data center)

26092026