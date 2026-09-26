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SARONNO – Data center, consumo di territorio e impatto ambientale: temi sempre più al centro del dibattito anche nel Saronnese, dove negli ultimi tempi si è parlato di progetti e ipotesi di nuovi insediamenti a Cesate (foto: il rendering del progetto), Uboldo, Ceriano Laghetto e in altre località del circondario.

Proprio mentre il confronto si fa sempre più acceso a livello locale, i comitati che in Lombardia si occupano del tema hanno organizzato per oggi sabato 26 settembre un convegno regionale all’Arci Milano di via Bellezza 16. L’iniziativa è promossa dalla Rete Comitati Stop Data Center – Cittadini con l’obiettivo dichiarato di arrivare alla costituzione di un movimento per uno sviluppo «razionale e sostenibile» di queste infrastrutture.

La giornata inizierà alle 11 con la presentazione del progetto, moderata dall’attivista Pietro Cataldi. Dalle 11.30 alle 13 spazio al primo approfondimento, dedicato alla domanda “Data center: quali impatti ambientali?”. Interverranno Federica Brenta, medico chirurgo dell’Istituto dei Tumori di Milano, Fabiana Di Pino, attivista della rete dei comitati Stop Data Center, e Sergio Manera, fisico dell’Università degli Studi di Pavia.

Dopo la pausa, i lavori riprenderanno alle 14.30 con il confronto su strategie, insediamenti e dati, moderato dal giornalista Carlo D’Elia. Fra gli interventi previsti quelli di Alice Franchina, ricercatrice del Dastu del Politecnico di Milano, Marco Mazzotti, professore emerito del Politecnico federale di Zurigo, ed Enrico Duranti, attivista del Comitato Ciarlasco per la tutela del territorio.

L’ultima parte dell’incontro, dalle 16.30 alle 18, sarà invece dedicata direttamente all’organizzazione dei gruppi territoriali. Il titolo, “Dai comitati alla rete”, anticipa l’obiettivo: lavorare alla costituzione di un coordinamento unico dei comitati “Stop Data Center”.

Un appuntamento che può dunque essere seguito con particolare interesse anche nel Saronnese. Cesate compare esplicitamente fra i territori richiamati nella locandina del convegno, insieme a numerosi comuni lombardi nei quali la questione dei data center è entrata nel dibattito pubblico. Nel territorio attorno a Saronno il tema riguarda inoltre Uboldo e Ceriano Laghetto, oltre ad altre località vicine, rendendo il confronto su consumo di suolo, impatto delle infrastrutture e modalità di insediamento particolarmente attuale anche a livello locale.

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