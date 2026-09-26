Saronnese

GERENZANO – Una serata all’insegna della grande musica dal vivo e del divertimento attende la comunità di Gerenzano nella giornata di oggi sabato 26 settembre. L’assessorato alla cultura dell’amministrazione comunale, in stretta sinergia con l’oratorio San Filippo Neri, ha promosso un appuntamento musicale di punta inserito nel più ampio cartellone della Festa dell’Oratorio 2026.

La cornice degli spazi parrocchiali di via San Filippo Neri farà da sfondo, a partire dalle 21, al concerto della cover band “Jacket Required“. La formazione proporrà al pubblico una selezione delle migliori hit degli anni ’80, ripercorrendo i brani più iconici ed energetici che hanno segnato quel decennio.

Per anticipare il momento dello spettacolo, la struttura attiverà il proprio servizio gastronomico a partire dalle 19.30, offrendo ai visitatori la possibilità di cenare e trascorrere le prime ore della serata in compagnia.

L’iniziativa è pensata per coinvolgere famiglie, giovani ed appassionati di musica di ogni età. L’ingresso all’evento sarà completamente libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09