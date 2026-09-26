Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, venerdì 25 settembre, ci sono la riorganizzazione annunciata alla Barco di Saronno, gli arresti nell’inchiesta sulla morte di Alessio Colletti, l’intitolazione di Malpensa a Silvio Berlusconi e i 50 anni del ristorante pizzeria Il Bettolino di Gerenzano.

Alla Barco di Saronno è stato proclamato lo stato di agitazione dopo l’annuncio di una riorganizzazione del sito che, in una prima fase, coinvolgerebbe 25 lavoratori con contratto precario. I dipendenti hanno deciso il blocco degli straordinari e un’ora di sciopero, dopo l’incontro tra azienda, sindacati e Rsu. Secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali, potrebbero esserci successivamente conseguenze anche sull’intero organico dello stabilimento.

Svolta invece nell’inchiesta sulla morte di Alessio Colletti, il 15enne saronnese folgorato al luna park di Spotorno lo scorso luglio. Due coniugi, gestori di attrazioni per spettacoli viaggianti, sono stati arrestati con le accuse di omicidio colposo e frode processuale. Secondo l’ipotesi della Procura, il “calciometro” utilizzato da Alessio sarebbe stato collegato alla vicina giostra seggiolini e, dopo la tragedia, il collegamento elettrico sarebbe stato rimosso. Un’altra persona, proprietaria del calciometro, risulta indagata. Gli accertamenti tecnici sulle cause della tragedia non sono ancora conclusi.

Da ieri l’aeroporto di Milano Malpensa è ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi. La cerimonia si è svolta al Terminal 1 alla presenza di numerose autorità istituzionali e dei familiari dell’ex presidente del Consiglio. L’intitolazione assume un legame particolare con Saronno: il padre di Berlusconi, Luigi, era infatti nato in città nel 1908 e la famiglia trascorse a Saronno anche un periodo durante gli anni della Seconda guerra mondiale.

A Gerenzano, infine, il ristorante pizzeria Il Bettolino festeggia mezzo secolo di attività. La storia del locale è iniziata il 15 settembre 1976 con Bruno Basilico e si è sviluppata attraverso più generazioni della famiglia, superando anche momenti difficili come l’incendio del 1995 e la chiusura durante la pandemia. Oggi l’attività è portata avanti da Paolo con la moglie Antonella e i figli Mirko e Samantha.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?