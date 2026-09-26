Cronaca

SARONNO – Diversi interventi dei mezzi di soccorso ieri nel Saronnese, soprattutto per incidenti stradali. Le ambulanze sono intervenute due volte a Caronno Pertusella e sull’autostrada A9 fra Turate e Saronno. Nel pomeriggio mobilitazione anche alla stazione ferroviaria di Saronno centro per il malore di una donna.

Il primo incidente è avvenuto alle 11.50 a Caronno Pertusella, in viale Cinque Giornate, dove si sono scontrate un’auto e una moto. A necessitare delle cure mediche è stato un uomo di 43 anni, soccorso dall’ambulanza e successivamente trasportato all’ospedale di Saronno, in condizioni non gravi. Sono stati allertati anche i carabinieri della Compagnia di Saronno.

Alle 15.30, invece, richiesta d’intervento alla stazione ferroviaria di piazza Cadorna a Saronno. Una donna di 67 anni ha accusato un malore ed è stata assistita sul posto dall’ambulanza della Croce rossa saronnese. Dopo le cure ricevute, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Altro incidente alle 17.30 sull’autostrada A9, nel tratto compreso fra Turate e Saronno in direzione Milano. Nello scontro fra due automobili sono rimasti coinvolti un ragazzo di 21 anni e una donna di 41 anni. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca: uno dei coinvolti è stato successivamente accompagnato all’ospedale di Saronno, ma non è apparso in pericolo.

Infine, alle 18.50, nuovo intervento a Caronno Pertusella, in via Asiago, ancora per uno scontro fra due automobili. È stata assistita una donna di 56 anni, le cui condizioni non hanno richiesto il trasferimento in ospedale.

26092026