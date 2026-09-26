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SARONNO – Sabato 26 settembre, secondo le previsioni di 3B Meteo, il sole sarà protagonista per gran parte della giornata, con cieli sereni o poco nuvolosi e senza precipitazioni. La temperatura minima sarà di 16°C, mentre la massima raggiungerà i 23°C. I venti saranno deboli da Sudest al mattino e da Sud-Sudest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

L’alta pressione in ulteriore rafforzamento favorirà quindi condizioni asciutte e una giornata dal tempo stabile. Qualche nube potrà comparire nelle prime ore, soprattutto sulle zone occidentali e sulle Prealpi, ma lascerà rapidamente spazio a maggiori schiarite. Sulle Orobie resterà invece una maggiore variabilità, pur senza fenomeni.

In Lombardia il quadro sarà generalmente soleggiato. Sulle basse pianure occidentali, sulle pedemontane e alte pianure e sulle Prealpi occidentali potranno comparire nubi sparse al mattino, seguite da ampie schiarite. Sulle basse pianure orientali, sulle Prealpi orientali e sulle Alpi Retiche prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Sulle Orobie si alterneranno invece nubi e schiarite. I venti resteranno molto deboli dai quadranti sud-orientali e tenderanno ad attenuarsi.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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